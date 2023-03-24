كربلاء يلتحق بركب المتأهلين لدور الـ16 في بطولة كأس العراق

شفق نيوز/ التحق فريق نادي كربلاء، يوم الجمعة، بركب المتأهلين لدور الـ16 من بطولة كأس العراق بعد فوزه تغلبه على الصناعة بهدف نظيف في مباراة مؤجلة من الدور 32 لكأس العراق لكرة القدم.

واستضاف فريق نادي كربلاء فريق نادي الصناعة في ملعب كربلاء الدولي اليوم الجمعة في الساعة التاسعة مساء.

من جانب آخر؛ خيّم التعادل السلبي من دون اهداف على المواجهة الودية التي جمعت فريق امانة بغداد ونظيره الحدود، عصر اليوم الجمعة، على ملعب امانة بغداد.