كربلاء يفوز على النجف في ديربي الفرات الاوسط والصناعة يجتاح الحدود

شفق نيوز/ تمكن فريق نادي كربلاء من تحقيق الفوز على ضيفه فريق نادي النجف بنتيجة 2-1 في ديربي الفرات الاوسط لحساب الجولة 28 للدوري العراقي الممتاز لكرة القدم

وجرت المباراة في التاسعة والنصف مساءً على ملعب كربلاء الدولي .

وسجل كربلاء هدفه الأول عبر اللاعب سجاد رعد في الدقيقة التاسعة من الشوط الأول، وبعد دقيقة واحدة جاء هدف كربلاء الثاني عن طريق مشتاق طالب، وجاء هدف التقليص للنجف في الدقيقة 54 عن طريق مازن فياض، واضاع سجاد رعد ركلة جزاء لكربلاء في الدقيقة 67 من عمر اللقاء .

وبهذه النتيجة رفع كربلاء رصيده للنقطة 49 بالمركز السادس وتجمد رصيد النجف عند النقطة 39 بالمركز الثامن .

ومني فريق نادي الحدود بخسارة أمام ضيفه فريق نادي الصناعة 2-1 في المباراة التي جرت في نفس التوقيت على ملعب الشعب الدولي .

وجاء الهدف الأول للصناعة عن طريق اللاعب ابراهيم نعيم في الدقيقة الخامسة من بداية اللقاء، وتمكن الحدود من تعديل النتيجة عبر اللاعب سيف كاظم في الدقيقة 36 من الشوط الأول، وعاد الصناعة لسجل هدفاً ثانيا في مرمى الحدود في الدقيقة 66 من عمر المباراة.

ورفع الصناعة رصيده للنقطة 20 بالمركز 19 وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 37 بالمركز 12.