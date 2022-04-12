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كربلاء يفض الشراكة مع الناصرية ويتأهل الى الدوري الممتاز لكرة القدم

Category: ريـاضة

Date: 2022-04-12T14:52:30+0000
كربلاء يفض الشراكة مع الناصرية ويتأهل الى الدوري الممتاز لكرة القدم

شفق نيوز/ تأهل فريق نادي كربلاء الى الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، يوم الثلاثاء، بعد فوزه على فريق نادي الناصرية في مباراة فض الشراكة، بثلاثة أهداف نظيفة.

وانطلقت المباراة على ملعب الادارة المحلية بمحافظة كربلاء، في الساعة الثالثة والنصف من دون جمهور، ضمن نهائيات دوري الدرجة الأولى لكرة القدم.

وانتهى الشوط الأول بتقدم كربلاء بهدفين دون رد، جاء الهدف الاول عن طريق المحترف ديالو في الدقيقة السابعة، بينما جاء الهدف الثاني من ركلة جزاء نفذها بنجاح المحترف كمارا بالدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول.

وشهد الشوط الأول طرد مشرف فريق الناصرية، صاحب شهيد، بعد نيله البطاقة الحمراء لاعتراضاته المتكررة على حكم اللقاء.

وفي الشوط الثاني جاء هدف كربلاء الثالث عن طريق نهاد علي في الدقيقة الثالثة من الوقت الضائع من زمن المباراة.

وتعد المباراة من مباريات دوري الدرجة الاولى المؤجلة والتي كانت حاسمة تأهيلية للدوري الممتاز.

وبفوز كربلاء اصبح في المركز الأول برصيد 44 نقطة تاركاً المركز الثاني للناصرية برصيد 41 نقطة، وكان يكفي كربلاء من المجموعة الثانية الفوز او التعادل للتأهل للدوري الممتاز بحكم فارق الأهداف المسجلة.

وكان فريق الحدود قد تأهل عن المجموعة الاولى للدوري الممتاز برصيد 41 نقطة تاركاً المركز الثاني لفريق دهوك الذي جمع 34 نقطة.

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