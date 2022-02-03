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كربلاء يفض الشراكة مع البيشمركة ويتربع على عرش الصدارة

Category: ريـاضة

Date: 2022-02-03T14:34:21+0000
كربلاء يفض الشراكة مع البيشمركة ويتربع على عرش الصدارة

شفق نيوز/ خطف فريق نادي نادي كربلاء فوزاً مستحقاً على منافسه فريق البيشمركة بهدفين لهدف واحد، في مباراتهما التي جرت يوم الخميس، على ملعب البيشمركة في السليمانية، وقادها طاقم تحكيمي مؤلف من ليث فرحان حكم ساحة وكرار عباس حكم مساعد أول ونوار صلاح حكم مساعد ثاني وأحمد عباس حكماً رابعاً.

وأنهى كربلاء الشوط الأول من المباراة بتقدمه بهدف حمل إمضاء اللاعب نهاد أحمد، وفي الشوط الثاني أضاف اللاعب مصطفى الهدف الثاني لكربلاء وقبل نهاية المباراة بأنفاسها الأخيرة احتسب حكم المباراة ركلة جزاء للبيشمركة جاء منها هدف التقليص.

وبهذا الفوز فض كربلاء الشراكة مع البيشمركة ليتربع على عرش الصدارة للمجموعة الثانية برصيد 28 نقطة في حين تجمد رصيد البيشمركة عند النقطة 25 نقطة بالمركز الثاني، والناصرية ثالثا بنفس رصيد البيشمركة لكن يتقدم البيشمركة عليه بالأهداف.

وضمن المنافسات ذاتها فاز الصناعات الكهربائية على ضيفه الشرقاط 2 – 1، وفاز فريق نادي ديالى على ضيفه غاز الشمال 1– 0، وفاز فريق نادي الحسين على ضيفه الناصرية  3 – 0، وفوز فريق نادي السماوة على فريق الجنسية  2 – 1، وفوز فريق البحري على ضيفه فريق بابل بنتيجة 1 – 0.

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