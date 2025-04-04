كربلاء يفسخ عقد مدربه بـ"التراضي" ويبحث عن بديل

شفق نيوز/ أعلنت إدارة نادي كربلاء، يوم الجمعة، فسخ عقد مدرب فريقها الكروي حسن أحمد، بالتراضي.

وقال رئيس النادي، أحمد هدام، لوكالة شفق نيوز، إن "إدارة النادي قررت فسخ عقدها مع المدرب حسن احمد بالتراضي، بعد أن طلب هو عدم الاستمرار في قيادة الفريق، نظراً لسوء النتائج التي خرج بها الفريق خلال الجولات السابقة".

وأضاف هدام، أن "الفريق أصبح في وضع لا يحسد عليه، حيث يقع بعد الجولة 26، بالمركز ما قبل الأخير 19، وبرصيد 18 نقطة فقط"، موضحاً أن "الإدارة وضعت في مفكرتها مدربين عدة لاختيار أحدهم لقيادة الفريق بعد اعتذار حسن احمد عن إكمال المهمة".

وأكد أن "إدارة النادي تشكر الجهود الني بذلها الكابتن حسن احمد مع الفريق خلال الجولات السابقة من دوري نجوم العراق، لكن الظروف لم تقف مع النادي والمدرب لا سيما بعد الحظر الدولي الذي لحق بالنادي".

يذكر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم، قرر حظر نادي كربلاء من التعاقد مع لاعبين محترفين لشكوى قدمها مدرباً مقدونياً لعدم تسليمه المهمة رغم الاتفاق معه، وشكوى أخرى قدمها لاعباً برازيلياً محترفاً، لعدم تسديد المستحقات، ليصدر بعدها الاتحاد الدولي حظراً على نادي كربلاء لحين التسديد.