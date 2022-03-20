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كربلاء يستعيد الصدارة من الناصرية.. فمن سيرافق الحدود للدوري الممتاز؟

Category: ريـاضة

Date: 2022-03-20T14:13:37+0000
كربلاء يستعيد الصدارة من الناصرية.. فمن سيرافق الحدود للدوري الممتاز؟

شفق نيوز / تعادل نادي الناصرية لكرة القدم، مع نظيره غاز الشمال من دون أهداف، ليتنازل عن الصدارة لكربلاء بعد فوز الأخير على البحري بثلاثة أهداف دون مقابل ليقفز للنقطة 44 بفارق نقطة واحدة عن منافسه الناصرية، ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى العراقي لكرة القدم .

وسيواجه نادي كربلاء نظيره الناصرية، في مباراة حاسمة ويكفي كربلاء الفوز والتعادل للتأهل إلى الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بينما لا بديل للناصرية سوى الفوز فقط .

وكان نادي الحدود لكرة القدم، قد تأهل عن المجموعة الأولى إلى الدوري الممتاز، قبل دورين من منافسات دوري الدرجة الأولى التأهيلية، والذي سينتظر الفريق الذي يرافقه للدوري الممتاز من المجموعة الثانية ويخوض معه مباراة تحديد المركزين الأول والثاني في ختام المنافسات  .

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