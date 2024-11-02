كربلاء يخطف ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه السليمانية بدوري النخبة لكرة اليد

شفق نيوز/ تمكن فريق كربلاء من تحقيق الفوز على فريق السليمانية بنتيجة 32 مقابل 23 ضمن منافسات الدور الثاني من المرحلة الاولى لدوري النخبة لكرة اليد 2025 - 2024.

جرت المباراة في قاعة السليمانية المغلقة للالعاب الرياضية مساء اليوم السبت.

ويلتقي ضمن المنافسات ذاتها نادي القاسم ونفط البصرة بعد غد الاثنين في قاعة السلام الرياضية بالنجف.

وكان الاتحاد العراقي لكرة اليد قرر تأجيل بقية مباريات الدور الثاني لفسح المجال أمام منتخب العراق الوطني الذي يستعد لمواجهة المنتخب الايراني يومي 6 و8 من الشهر المقبل في قاعة السلام الرياضية بمحافظة النجف الاشرف ضمن مباريات الأسبوع الدولي.