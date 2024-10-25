كربلاء يخطف ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه الميناء في دوري نجوم العراق

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شفق نيوز/ فاز فريق كربلاء يوم الجمعة، على ضيفه فريق الميناء بهدف وحيد دون مقابل، ضمن منافسات الجولة الرابعة لدوري نجوم العراق لكرة القدم.

وجرت المباراة بين الفريقين على ملعب كربلاء الدولي عند تمام الساعة الخامسة والربع مساءً.

وانتهى الشوط الأول بتقدم فريق كربلاء جاء الهدف عن طريق عبد القادر طارق في الدقيقة التاسعة، ولم تتغير النتيجة في الشوط الثاني حتى إطلاق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة بفوز كربلاء وخطفه ثلاث نقاط ثمينة من ضيفه نادي الميناء.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من محمد صلاح حكم وسط، وصفد صباح مساعد أول، وكرار خالد مساعد ثانٍ، وحامد علي حكم رابع، ومهند مناف حكم "فار".