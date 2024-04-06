كربلاء يخترق شباك الحدود بهدفين ويخطف النقاط الثلاث في "نجوم العراق"

شفق نيوز/ فاز فريق الكهرباء، يوم السبت، على مضيفه فريق الحدود بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة 21 لدوري نجوم العراق لكرة القدم .

وجرت المباراة على ملعب الساحر احمد راضي بالعاصمة بغداد عند الساعة الثالثة عصرا.

وانتهى الشوط الاول بتقدم فريق كربلاء بهدف دون مقابل، جاء الهدف الأول عن طريق اللاعب سجاد رعد في الدقيقة 37، وفي الشوط الثاني اضاف سجاد رعد هدفاً ثانٍ لكربلاء في الدقيقة 49 من زمن المباراة.

وأدار اللقاء طاقم تحكيم مؤلف من احمد قاسم فاضل حكم ساحة، وامير داود مساعدا أولاً، ومحمد أحمد شاكر مساعدا ثان، وأحمد جمعة حكم رابعا، ومحمد سلمان حكم "Var".