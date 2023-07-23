كربلاء يجدد عقود محترفيه وتعاقدات للشرطة والنفط

شفق نيوز/ جددت ادارة نادي كربلاء عقود محترفيه للموسم 2023-2024 ، وهم ، بابا موسى ، سامي هين، كوني ابراهيم للموسم القادم.

وقال أمين سر الهيئة الادارية لنادي كربلاء وليد حسين لوكالة شفق نيوز؛ إن "تجديد عقود المحترفين جاء بعد المستوى المميز الذي قدمه اللاعبين المحترفين مع فريق النادي خلال الموسم السابق".

وبين حسين؛ أن "المحترفين شكلوا دعامة اساسية من دعامات الفريق".

وفي سياق التعاقدات وانتقال اللاعبين؛ التحق المهاجم البرازيلي لوكاس سانتوس بفريق نادي الشرطة الكروي بعد التعاقد معه رسمياً قادماً من نادي نفط الوسط، كما التحق البرازيلي لوكاس بوفد الفريق المتوجه إلى السعودية اليوم تحضيرا لبطولة الاندية العربية.

بينما جدد لاعب خط وسط نادي النفط حسن داخل الولاء مع كتيبة النفط لتمثيله للموسم الكروي المقبل.