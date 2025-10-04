كربلاء يتغلّب على السليمانية في انطلاق دوري نخبة كرة اليد

شفق نيوز – بغداد

تمكّن فريق كربلاء، اليوم السبت، من الفوز على ضيفه السليمانية بنتيجة 30-23، في المباراة الوحيدة التي جرت اليوم ضمن منافسات الدور الأول من المرحلة الأولى لدوري النخبة العراقي لكرة اليد لموسم الجديد 2025-2026 .

وخاض كربلاء مباراته أمام السليمانية، في قاعة الحكيم المغلقة للألعاب الرياضية في مدينة كربلاء.

ومن المقرر أن تقام مباراتان يوم غد الأحد، ضمن المنافسات ذاتها.

وتجمع المباراة الأولى فريق الجيش وضيفه فريق الناصرية، حيث ستجري المواجهة في قاعة نادي الجيش المغلقة للألعاب الرياضية في العاصمة بغداد.

بينما تختتم مباريات الدور الأول، يوم غد الأحد، بلقاء قوي يجمع بطل الدوري للموسم السابق نادي الحشد الشعبي مع فريق الكوت.

ومن المقرر أن تقام المباراة عند الساعة السادسة والنصف مساءً في قاعة نادي الجيش المغلقة بالعاصمة بغداد.