كربلاء يتغلب على ضيفه الحدود بالدوري العراقي الممتاز

شفق نيوز/ تغلب فريق نادي كربلاء على ضيفه فريق الحدود، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.

وجرت المباراة في الساعة الخامسة مساءً على ملعب كربلاء الدولي.

وجاء الهدف الأول لكربلاء عن طريق اللاعب مصطفى علي بالدقيقة 38، وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني جاء هدف كربلاء الثاني عن طريق اللاعب سجاد رعد.

وبهذه النتيجة رفع كربلاء رصيده للنقطة 17 بالمركز 13 وتجمد رصيد الحدود عند النقطة 20 بالمركز التاسع.