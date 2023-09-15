كربلاء يتغلب على رصافة بغداد ومنتخب النجف ينسحب من بطولة الجمهورية

شفق نيوز/ تمكن منتخب كربلاء اليوم الجمعة، من تحقيق الفوز على منتخب بغداد الرصافة بنتيجة 3-0 في انطلاق مباريات المجموعة الاولى لنهائي بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات لكرة القدم، فيما انسحب منتخب النجف من البطولة رسمياً.

وسجل أهداف منتخب كربلاء اللاعب مصطفى خالد في الدقيقة 38 و 67 واللاعب عباس صالح في الدقيقة 76.

وتقام يوم غد السبت مباراتين ضمن المجموعة الاولى تجمع الاولى فريقا منتخبي واسط، وبغداد الكرخ في ملعب غاز الشمال ، وتجمع الثانية منتخب كركوك ومنتخب نينوى في ملعب نفط الشمال.

من جهة أخرى؛ قال عضو اتحاد الكرة رحيم لفتة في حديث لوكالة شفق نيوز؛ إن "منتخب النجف أعلن انسحابه رسمياً من البطولة بسبب تواجد أغلب لاعبيه مع فريقي النجف ونفط الوسط، ولم تتمكن ادارة الناديين من تعويضهم، ما دعا إلى الانسحاب بشكل رسمي".

واشاد لفتة "بالجانب التنظيمي الجيد لمحافظة كركوك في احتضان ملاعبها لمباريات المجموعة الأولى التي انطلقت منافساتها اليوم".

وتستضيف محافظة كركوك مباريات المجموعة الأولى لنهائيات بطولة الجمهورية لكرة القدم بينما تستضيف اربيل مباريات المجموعة الثانية للبطولة.