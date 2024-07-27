كربلاء يتعاقد مع الإسباني كارلوس هيرنانديز لقيادة فريقه الكروي

شفق نيوز/ تعاقدت إدارة نادي كربلاء الرياضي مع المدرب الأسباني كارلوس هيرنانديز لقيادة فريق كرة قدم النادي لموسم واحد.

‏وقال أحمد هدام رئيس الهيئة الإدارية لنادي كربلاء لوكالة شفق نيوز، أن الادارة تعاقدت مع المدرب الإسباني وكادره المساعد عبر المراسلات رسميا، مؤكدا ان التعاقد جاء بدعم من محافظة كربلاء.

‏وإضافة إن المدرب وكادره الإسباني المساعد سيصلون إلى كربلاء مدة أقصاه يوم 10 آب المقبل.

‏وبين أن النادي منح كل الصلاحيات للمدرب فيما يخص اللاعبين وتقييمهم، لا سيما أن النادي يمتلك لاعبين مثلوا النادي الموسم الماضي وهو من سيختار كونه لايمتلك معلومات عن اللاعب العراقي وسيتعاون مع لجاننا الفنية بذلك.

‏وأشار إلى أن محافظ كربلاء وعد بإقامة معسكر تدريبي خارجي على مستوى عال بغية إعداد الفريق خلال الموسم الكروي المقبل.

وسبق للمدرب الإسباني الشاب 40 عاماً، أن درب أندية الشباب والعربي في الدوري السعودي.