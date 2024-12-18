كربلاء وأمانة بغداد يلتحقان بركب المتأهلين إلى دور الـ20 لبطولة كأس العراق

شفق نيوز/ تأهل ناديا كربلاء وأمانة بغداد، مساء اليوم الأربعاء، إلى دور الـ20 لبطولة كأس العراق لكرة القدم، بعد خوض مباراتيهما ضمن منافسات الدور 32.

وتمكن فريق أمانة بغداد من تحقيق الفوز على مضيفه فريق الكرخ بركلات الترجيح بنتيجة 4-2، بعد انتهاء المباراة بوقتها الأصلي بالتعادل الإيجابي 1-1.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي من دون أهداف، وفي الشوط الثاني سجل أمانة بغداد هدفه في الدقيقة 55 عن طريق مصطفى فلاح، وتمكن الكرخ من تعديل النتيجة في الدقيقة 61 عن طريق المحترف إيزي، ليذهب الفريقان إلى ركلات الترجيح.

وجرت المباراة على ملعب الساحر أحمد راضي عند الساعة الخامسة مساءً.

وفي مباراة أخرى جرت بنفس التوقيت على ملعب كربلاء، تفوق "العميد" الكربلائي على الصناعات الكهربائية بهدفين دون رد ليلتحق بركب المتأهلين إلى الدور الثاني من بطولة كأس العراق.