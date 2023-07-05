كربلاء تؤجل تتويج الشرطة بالدوري الممتاز وفوز لأربيل والقوة الجوية

شفق نيوز/ جرت اليوم الاربعاء ثلاث مباريات عند الساعة التاسعة والنصف مساءً ضمن منافسات الجولة 35 لدوري الكرة الممتاز.

وفاز في اللقاء الاول فريق كربلاء علي ضيفه الشرطة بنتيجة 1-0 ، في المباراة التي جرت على ملعب كربلاء الدولي، ليؤجل تتويج الشرطة بالدوري الذي كان يحتاج لثلاث نقاط فقط للظفر بالدوري. وسجل مشتاق طالب هدف قاتل بوقت قاتل لكربلاء في الدقيقة 88 من عمر اللقاء.

ورفع فريق كربلاء رصيده للنقطة 49 بالمركز التاسع وتجمد رصيد الشرطة عند النقطة 73 بالمركز الاول. وفي اللقاء الثاني فاز فريق القوة الجوية على ضيفه الكرخ 2-1 ، وجرت المباراة على ملعب الشعب الدولي.

سجل موغالو كوني هدف القوة الجوية في الدقيقة 32 من الشوط الاول ، وسجل الكرخ هدف التعديل في الدقيقة 53 عن طريق حسن محمد حبيب ، وعاد الجوية ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 67 من زمن المباراة عن طريق مهند عبد الرحيم.

ورفع فريق القوة الجوية رصيده للنقطة 69 بالمركز الثاني ، وتجمد رصيد الكرخ عند النقطة 44 بالمركز 12.

بينما انتهى اللقاء الثالث بفوز فريق اربيل على ضيفه فريق زاخو في ديربي كوردستاني بنتيجة 2-1 ، وجرت المباراة على ملعب فرانسو حريري في اخر مواجهات اليوم .

سجل علي حسين هدف زاخو في الدقيقة الرابعة من زمن الشوط الاول ، وفي الدقيقة 67 سجل شيركو كريم هدف التعديل لاربيل ، وعاد اربيل ليسجل هدفه الثاني في الدقيقة 88 عن طريق امجد راضي .

وبهذه النتيجة رفع اربيل رصيده للنقطة 49 بالمركز الثامن ، بينما تجمد رصيد زاخو عند النقطة 37 بالمركز 15 .