كربلاء تسمي "حسام فوزي" لقيادة فريقها الكروي خلفاً لـ"عبودي"

شفق نيوز/ تعاقدت ادارة نادي كربلاء مع المدرب حسام فوزي لما تبقى من الموسم 2023-2024.

وقال رئيس النادي احمد هدام لوكالة شفق نيوز، "لقد أنهينا الاتفاق مع المدرب حسام فوزي لتدريب فريق كربلاء خلفاً للمستقيل حيدر عبودي".

وأضاف أن "الادارة اتفقت مع حسام فوزي مدرباً ومع مساعده صادق سعدون خلفاً للمدرب حيدر عبودي"، مشيراً إلى أن "المدرب حسام فوزي سيقود اول وحدة تدريبية للفريق يوم غد الخميس".

وبين ان "الاتفاق انتهى بشكل كامل في وقت متأخر من مساء اليوم"، موضحا أن "المفاوضات والاتفاق جرت في العاصمة بغداد".

ويواجه كربلاء فريق الميناء في ملعب كربلاء الدولي يوم الجمعة المقبل في أول مباراة له مع كربلاء.