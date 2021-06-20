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كربلاء تحتضن دوري كرة الصالات للشباب والتطبيعية تتعهد بتوفير سبل إنجاحه

Category: ريـاضة

Date: 2021-06-20T14:00:36+0000
كربلاء تحتضن دوري كرة الصالات للشباب والتطبيعية تتعهد بتوفير سبل إنجاحه

شفق نيوز/ عقدت لجنة كرة الصالات في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، مؤتمراً فنياً لدوري اللعبة لفئة الشباب والمقرر إقامته في محافظة كربلاء يوم الاربعاء المقبل.

ويشارك في الدوري 16 فريقاً يقسم على أربع مجاميع، ويقام المؤتمر الفني الخاص بإجراء القرعة يوم الثلاثاء المقبل في قاعة نادي الجماهير الساعة السابعة مساءً.

وقال رئيس لجنة الصالات، صبحي رحيم، إن "إقامة دوري الشباب لكرة الصالات يعد خطوة جيدة، وبالاتجاه الصحيح الذي تسير عليه لجنة كرة الصالات والشاطئية في الهيئة التطبيعية وفق المنهاج الاستراتيجي لها والذي يتركز على إقامة البطولات التي تخص لعبة الصالات والشاطئية".

واوضح، أن "هذه البطولة ستكون فرصة جيدة لتحقيق طموحات الأندية في ضم العناصر الموهوبة إلى فرقها، بغية الوصول الى المنتخبات الوطنية".

وتابع، أن "الهيئة التطبيعية ستقوم بتوفير كل الأمور اللوجستية من أجل إنجاح دوري كرة الصالات "للشباب".

وحددت اللجنة مواليد 2003 / 2004 وهي التي يحق لها المشاركة في البطولة التي يشارك فيها 16 فريقاً.

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