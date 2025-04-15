كربلاء تحتضن بطولة الأندية العراقية للكاراتيه دون مخصصات مالية

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي للكاراتيه، يوم الثلاثاء، اقامة بطولة أندية العراق لثلاث فئات بضمنها المتقدمين والتي تعد ضمن منهاج الاتحاد السنوي.

وقال عادل عيدان رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز، إن "محافظة كربلاء ستستضيف بطولة الأندية العراقية والتي تم تحديد يوم 25 من شهر نيسان/أبريل الجاري موعداً لانطلاقها".

وأشار إلى أن "البطولة ستكون برعاية محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، ولاسيما أن الاتحاد والاتحادات الرياضية لن تستلم المنحة المخصصة لها لمدة سنة وشهرين من وزارة الشباب والرياضة".

وبين عيدان أن "البطولة ستشهد مشاركة فئات الناشئين والشباب تحت 21 سنة والمتقدمين"، مبيناً أن "المنافسات ستقام في القاعة التخصصية بمحافظة كربلاء".

ودعا رئيس الاتحاد، الجهات المعنية إلى "دعم الاتحادات والإسهام في السعي لصرف المنح الخاصة للاتحادات من أجل إقامة الأنشطة السنوية والمشاركة في بطولات خارجية، وأن التأخير ليس بمصلحة منتخباتنا وفرقنا الرياضية وسيؤثر عليها سلباً".