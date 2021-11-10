كربلاء تحتضن بطولة الجمهورية لكرة السلة

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، يوم الاربعاء، عن انطلاق بطولة الجمهورية لمنتخبات المحافظات للشباب في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري بمحافظة كربلاء.

وقال رئيس الاتحاد حسين العميدي، لوكالة شفق نيوز، ان بطولة منتخبات المحافظات لكرة السلة لتولد 2004 فما فوق، ستنطلق في الخامس والعشرين إلى الثلاثين من تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وبين ان اخر موعد للتسجيل والموافقة على المشاركة في البطولة هو العشرين من الشهر الجاري، كما سيتحمل الاتحاد العراقي نفقات البطولة كافة، مضيفا ان كل الفريق يتألف من 12 لاعباً ومدرباً وادارياً او مساعد مدرب مع رئيس وفد، اي يكون العدد بالمسميات المذكورة 15 شخصاً لكل فريق.

واشار الى انه "لا يجوز التقليل من اللاعبين والتعويض بإداريين"، مشيرا الى ان الاتحاد "سيتحمل اجور النقل من محافظاتهم الى محافظة كربلاء ذهاباً واياباً، بالاضافة الى اجور السكن في فنادق كربلاء وأجور الطعام".

وختم العميدي بالقول، ان "الاتحاد العراقي المركزي لكرة السلة يجهز الاتحاد الفرعي بكرتين نوع (مولتن) مع طقم تجهيزات (دريس وشورت) لعب وجواريب لجميع اعضاء الفريق".