كربلاء بدلا من الشرطة في كأس السوبر بكرة اليد

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة اليد عن إقامة مباراة كأس السوبر السبت المقبل وتحديد يوم 22 من الشهر الحالي موعدا لانطلاق الدوري الممتاز للموسم 2022 - 2021.

وقال محمد الاعرجي رئيس الاتحاد لوكالة شفق نيوز؛ ان فريق الجيش بطل الدوري للموسم السابق وفريق كربلاء الحاصل على المركز الثالث في الدوري سيلتقيان يوم السبت الموافق السادس عشر من الشهر الحالي.

وبين الاعرجي؛ أن إجراء مباراة كأس السوبر بين الحاصلين على المركزين الأول والثالث جاء بعد اعتذار فريق الشرطة وصيف الدوري عن خوض هذه المباراة لأسباب خاصة.

وأشار إلى أن الاتحاد وافق في نفس الوقت على طلب نادي كربلاء المتضمن استعارة ثلاث لاعبين لهذه المباراة فقط.

واكد ان الدوري الممتاز سينطلق في الثاني والعشرين من الشهر الحالي بمشاركة اندية الجيش والشرطة وكربلاء وديالى والحشد الشعبي والكوت والدغارة والمسيب والسليمانية وبلدية البصرة والكوفة والتعاون.

وأوضح الاعرجي؛ أن المنافسات ستكون وفق نظام الذهاب والاياب.

وكان فريق نادي الجيش توج بلقب الدوري الممتاز للموسم الاخير 2020-2021 وحل نادي الشرطة ثانياً، فيما جاء كربلاء بالمركز الثالث.