كرار ينضم لنادي الميناء.. والجوية يتعاقد مع مهاجم كولومبي

شفق نيوز/ أعلنت الهيئة الادارية لنادي الميناء، الخميس، تعاقدها مع اللاعب كرار محمد للعب في صفوف فريقها الكروي بالدوري الممتاز.

وقال أمين السر طاهر بلص لوكالة شفق نيوز إن "المدافع كرار محمد وقع عقد انضمامه لفريق نادي الميناء لموسم ونصف، وسيكون ضمن صفوف الفريق في المرحلة المقبلة".

واوضح ان اللاعب كرار حصل على الاستغناء من نادي أمانة بغداد لينضم لفريق الميناء رسميا بعد الاتفاق على تفاصيل العقد، مبينا انه سيرتدي مع فريق الميناء الرقم 4.

ويحتل الميناء المركز 12 برصيد 21 نقطة بعد انتهاء المرحلة الاولى من الدوري العراقي الممتاز.

في الأثناء، أفاد مصدر مسؤول في نادي القوة الجوية لوكالة شفق نيوز، بأن إدارة النادي تعاقدت مع المهاجم الكولومبي جيفرسون كولازوس قادما من صفوف اتلتيكو غراو البيروفي.

وأشار إلى أنه بانتظار سمة الدخول (الفيزا) للانخراط مع الفريق.

من جانب آخر، أكد عضو إدارة نادي النجف رحيم لفته لوكالة شفق نيوز، أن المحترف المغربي سفيان طلال صاحب الـ 30 عاما وصل الخميس إلى النجف والتحق رسميا بنادي النجف كصانع العاب.

وقال ان النجف عزز فريقه باسماء كبيرة وسيكون اللاعب المغربي احد ابرز المحترفين الذي سيمثل الناي بالمرحلة المقبلة .