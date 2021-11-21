كرار جاسم يؤشر "خطأ كبيراً" في المنتخب العراقي

شفق نيوز/ أعرب لاعب المنتخب الوطني العراقي السابق كرار جاسم، عن اسفه لما وصل اليه المنتخب الحالي من مستوى، مشيراً إلى أن "صاحب التاريخ والامجاد" بات اليوم من "الفرق المتواضعة".

وقال جاسم لوكالة شفق نيوز، إن المنتخب العراقي كان في السنوات السابقة مبهراً بكل شيء، حيث كان يبهر الخصم حتى عندما يجري تمارين الاحماء قبل خوض اي مباراة في حين نراه اليوم فريقاً يفتقر لشخصية المنتخب القوي.

وعزا جاسم، اسباب ذلك التراجع، إلى "استدعاء لاعبين بعيدين عن الدوري العراقي"، عاداً الامر بأنه "خطأ كبير".

وأوضح أن "البعض لايستحق تمثيل المنتخب سيما، وأن هناك اسماء موجودة ومؤثرة مع فرقها".

ومضى بالقول، انه "لا يلوم اللاعب في الاخفاق بل اللاعب معرض لاخطاء وللاصابة وللابعاد"، مبيناً أن "مشكلة المنتخب ليس باللاعبين بل من استدعاهم وهم بعيدين عن الدوري".

واعتبر جاسم أن "المغتربين اضافة فنية للمنتخب، سيما البعض منهم قدموا مستويات ملفته في المباريات التي خاضوها".

ودعا القائمين على المنتخب لأن "يكون هناك اهتماماً وتخطيطاً افضل في المرحلة المقبلة"، مشدداً ضرورة "التفكير بالجمهور المتعطش لخروج المنتخب بنتائج جيدة في محافل دولية مختلفة وعودة الروح والسيادة له".

ويعد "كرار جاسم" من افضل نجوم المنتخب العراقي السابق الذي حصد نهائي كأس اسيا في العام 2007، ويلعب حاليا في نادي "نفط مسجد سليمان" الايراني.