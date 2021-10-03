كرار بدلا من ناطق في تشكيلة المنتخب العراقي

شفق نيوز/ قرر مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الهولندي ديك ادفوكات، إضافة لاعب نادي الشرطة كرار عامر إلى قائمة المنتخب لمباراتي لبنان والإمارات ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.

وذلك بعد التأكد من إصابة المدافع سعد ناطق، وصعوبة مشاركته، وكذلك لغياب اللاعب أحمد إبراهيم عن مباراة منتخب لبنان بسبب تراكم البطاقات.

وكان لاعب المنتخب العراقي لكرة القدم مهند علي قد تعرض أمس لاصابة "شد عصبي" في الدوري اليوناني عندما كان يلاقي فريقه أريس سالونيكا منافسه فريق ابولون سميرني وانتهت بالتعادل السلبي 0-0.