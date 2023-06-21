كراتيه العراق يكثف استعداداته لدورة الألعاب العربية في الجزائر

شفق نيوز/ اعلن الاتحاد العراي للكراتيه، يوم الأربعاء، ان منتخب العراق للعبة دخل في المرحلة الأخيرة من الاستعدادات المبكرة لدورة الألعاب العربية.

وقال رئيس الاتحاد عادل عيدان، لوكالة شفق نيوز، ان "المنتخب العراقي أنهى معسكراً تدريبياً في محافظة السليمانية، ولديه معسكر آخر في العاصمة الإيرانية طهران ويستمر لغاية 27 من الشهر الجاري".

وبين ان "بعثة منتخب العراق للكراتيه تضم المدربين مصطفى إبراهيم (مصري الجنسية)، وشاخون محمود، واللاعبين بيرز لقمان، وحمزة بختيار، ونبراس فائق، وشافان عثمان، وسرهنك عثمان، ويوسف سلام، وقنار مصطفى، ونزار مهدي".

واضاف ان "منتخب العراق للكراتيه يواصل تحضيراته المكثفة للمشاركة في دورة الألعاب العربية في نسختها الخامسة عشر التي ستنطلق منافساتها في خمس مدن جزائرية من 5 – 15 من شهر تموز المقبل".

واشار عيدان الى ان "لاعبي الكراتيه يطمحون لتحقيق إنطلاقة جديدة في المشاركة العربية، حيث وصل منتخبنا إلى مستوى كبير من الجاهزية ويحدوه الأمل في تحقيق نتائج طيبة من خلال ظهوره المميز في منافسات الدورة العربية".

ويشارك العراق في 13 فعالية في دورة الألعاب العربية، هي كرة السلة 3×3، وتنس الطاولة، والملاكمة، والمصارعة، والكاراتيه، والجودو، ورفع الأثقال، والدراجات الهوائية، وألعاب القوى، والريشة الطائرة، والمبارزة، والشراع، والسباحة.