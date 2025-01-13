كتيبة فليك تكتسح الملكي وتتعثّر أمام الفرق الصغيرة.. خمسة أسباب

شفق نيوز/ في ليلة كروية تاريخية، حقق برشلونة الإسباني انتصارًا عريضًا على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة 5-2 في نهائي كأس السوبر الإسباني الذي أقيم بجدة مساء الأحد، مسجلاً ثاني انتصار كاسح على الملكي هذا الموسم بعد رباعية نظيفة في أكتوبر الماضي.

فليك وهيمنة على الملكيالتساؤلات حول نجاح المدرب هانزي فليك ضد ريال مدريد برغم تعثره أمام الفرق الصغيرة، باتت محور النقاش بين عشاق الكرة الإسبانية. فبعد سلسلة من النتائج المخيبة لبرشلونة في الدوري، مثل الخسارة أمام لاس بالماس وليغانيس والتعادل مع سلتا فيغو وريال بيتيس، يبدو أن كتيبة فليك تكتسب طابعًا مختلفًا في مواجهة الملكي.

أسباب الظاهرة

التحفيز النفسي:

تعتبر مواجهات ريال مدريد "مباراة الموسم" لبرشلونة ولاعبيه، مما يرفع من مستوى أدائهم.

قراءة اسلوب انشيلوتي:

نجح المدرب الألماني في تفكيك أسلوب لعب كارلو أنشيلوتي الذي يعتمد على الهجمات المرتدة والعشوائية الهجومية.

إتقان اللعب الهجومي:

أظهرت كتيبة فليك براعة كبيرة أمام الفرق التي لا تتكتل دفاعيًا، على عكس المعاناة أمام الفرق الصغيرة ذات النهج الدفاعي الصارم.

دفعة معنوية:

مشاركة داني أولمو بعد حل مشكلته القانونية مثلت حافزًا كبيرًا للفريق.

ضعف دفاع الملكي:

اضطر ريال مدريد للاعتماد على لاعبين خارج مراكزهم الطبيعية، مثل أوريليان تشواميني في قلب الدفاع، ما جعل الخط الخلفي هشًا أمام هجمات برشلونة.

وتنتظر جماهير الكرة مواجهة الحسم على ملعب كامب نو يوم 11 مايو المقبل، والتي ستكشف إذا ما كان فليك سيواصل سيطرته على ريال مدريد أم أن الانتصارات السابقة مجرد "بدايات متألقة".