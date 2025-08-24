كتاب يوثق مسيرة النجم العراقي هاوار ملا محمد

شفق نيوز- كركوك

أقيم في قضاء جمجمال بمحافظة السليمانية، حفلاً لتوقيع كتاب "من ملاعب الموصل إلى دوري الأبطال" الذي يوثق السيرة الذاتية والمسيرة الرياضية لنجم المنتخب العراقي السابق هاوار ملا محمد، أحد أبرز رموز الكرة العراقية خلال العقدين الأخيرين.

الكتاب من تأليف الباحث والأكاديمي الدكتور هانا محمد كساس جباري، الذي تناول في فصوله نشأة اللاعب في الموصل، وظروف بداياته وتحديات مسيرته، إضافة إلى محطاته الاحترافية في العراق وخارجه، ودوره البارز مع المنتخب العراقي، خصوصاً خلال بطولة كأس آسيا 2007 التي شهدت التتويج التاريخي للعراق.

وقال الدكتور جباري في حديث خلال الحفل الذي حضرته وكالة شفق نيوز، إن هدفه من توثيق هذه السيرة هو الحفاظ على ذاكرة الرياضة العراقية وإبراز تجربة ملهمة للأجيال القادمة، مؤكداً أهمية كتابة السير الذاتية للرياضيين بوصفها سجلاً لتاريخ مليء بالإنجازات والتحديات.

واختُتم الحفل بتوقيع نسخ من الكتاب وإهدائها للحضور وسط أجواء احتفالية.

ويُعد هاوار ملا محمد من أبرز لاعبي خط الوسط في تاريخ الكرة العراقية، وسبق أن مثّل عدداً من الأندية العراقية والعربية، واشتهر بسرعته ومهاراته وروحه القتالية داخل الملعب.