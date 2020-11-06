كبيان يوضح حقيقة ترشحه لمنصب في اللجنة الاولمبية العراقية

شفق نيوز/ نفى رئيس الاتحاد العراقي المركزي للسباحة يوم الجمعة ترشيح نفسه لمنصب النائب الثالث لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية في انتخابات المكتب التنفيذي المقبل.

وقال خالد كبيان لوكالة شفق نيوز، إنه لم يرشح اسمه لمنصب النائب الثالث كما ورد في قائمة الاسماء المرشحة للمناصب.

واوضح ان اهتمامة ينصب حالياً باتحاده الذي يشهد انشطة مختلفة على المستويين المحلي والخارجي خلال المرحلة المقبلة.

وكانت اللجنة الاولمبية العراقية كشفت عن اسماء المرشحين لمناصب واعضاء المكتب التنفيذي للجنة الاولمبية العراقية، إذ أغلق باب الترشيحات وتقدم اعضاء الجمعية العمومية بترشيحاتهم حسب التالي:

منصب الرئيس:

١- سرمد عبد الاله

٢- رعد حمودي

منصب النائب الاول:

١- اياد نجف

٢- د. طالب فيصل

منصب النائب الثاني:

١- طارق عبد الرحمن

٢- سلام عواد

منصب النائب الثالث:

١- صباح الكناني

٢- خالد كبيان

مرشحو العضوية:

1-د. عادل عيدان

2-حسين العميدي

3-ابراهيم جبار

4-مصطفى جبار علك

5-جميل عزيز العبادي

6-اقبال العيساوي

7-ولاء طارق

8-هردا رؤوف

9-محمود عزيز

10-مصطفى صالح

11-علي تكليف

12-شعلان عبدالكاظم

13-احمد حنون

14-لينا متي

15-حسين علي حسين

16-صبيح مراد

17-بيشتوان مجيد

18-سمير الموسوي ( شرط الموافقة على طلبه )