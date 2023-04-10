"كبيان والعميدي" يفتحان النار على "رعد حمودي": سيدخل الاولمبية العراقية بصراع مع الكويت

شفق نيوز/ هاجم عضوا الجمعية العمومية للجنة الاولمبية العراقية رئيس الاتحاد العراقي للألعاب المائية خالد عبد الواحد كبيان ورئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة حسين العميدي ، يوم الإثنين، رئيس اللجنة الاولمبية الوطنية رعد حمودي بسبب دعمه لمرشح كويتي على حساب مرشح آخر داخل المجلس الاولمبي الاسيوي.

وقال كبيان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، "من منطلق تعضيد توجهات الدولة العراقية بالابتعاد عن أي محاور على حساب استقلالية العراق… نؤكد بأن السقطة التي ارتكبها (رعد حمودي) رئيس اللجنة الاولمبية بإدخال الحركة الاولمبية في منزلق صراع كويتي داخلي في انتخابات المجلس الاولمبي الاسيوي وانحيازه المعلن لطرف دون آخر، بمنحه ورقة الدعم المعلن لمرشح كويتي ضد مرشح من ذات البلد هو بمثابة إضفاء النار على حطب الفتنة الجارية في بلد الكويت الذي نسعى الى الحفاظ على علاقة متوازنة معه".

واضاف ان "هذا الإجراء سيؤثر سلبا على مستقبل الحركة الاولمبية مهما آلت إليه نتائج الانتخابات، كما ان طبيعة الوضع القائم لكلا المرشحين ضمن توجهات بلدهم وموقفه منهما يجب ان يراعى بنظر الاعتبار، لكون هذه المناصب اصبحت جزء من توجهات دول مرشحيها، الامر الذي يجب مراعاته في توجهات دولة الكويت بشكلها العام في اي اتجاه وضعت بوصلة دعمها لكي لا يكون العراق خنجر الخاصرة، او على اقل تقدير يحافظ على حياديته لكي لا تزج الحركة الاولمبية في صراع لا ناقة لها فيه ولا جمل سوى مصالح شخصية يعلمها الجميع لرئيس اللجنة الاولمبية العراقية".

وتابع كبيان ان "هذا السلوك المنفرد الذي قام به رئيس اللجنة الاولمبية بدون اي صلاحية ممنوحة له سواء في القانون او النظام الداخلي سيكون له تأثيرا واضحا في زعزعة العلاقة المستقرة بين البلدين الشقيقين ( العراق والكويت )، كما ان السياسة المقصودة التي ينتهجها رئيس اللجنة بالتفرد بقرارات استراتيجية مصيرية دون مراعاة للمكتب التنفيذي والجمعية العامة او استشارتهما، يعد سلوكا منافيا للأعراف والخلق المهني ويساهم حتما في تدهور الحركة الاولمبية اكثر مما هي غارقة فيه، مما يستدعي التصدي لها على كافة المستويات، كما أنها سابقة خطيرة في مسيرة الحركة الاولمبية، يتوجب مساءلة ومحاسبة مرتكبها وفق الاطر والصلاحيات التي يمتلكها المكتب التنفيذي والجمعية العامة ولجانها القضائية تجاه اي شخص يخل ويضر بمصلحة الحركة الاولمبية العراقية".

وختم بالقول، "نحن اذ نعلن موقفنا الرافض لهذا الفعل نتوخى من الاخوة في المكتب التنفيذي والجمعية العامة اعلان موقفهم الرافض للسلوك المنافي للاعراف الرياضية لكون السكوت في هكذا مواقف حرجة تمس بسمعة البلد بمثابة شراكة فيه".

من جانبه قال رئيس الاتحاد العراقي لكرة السلة عضو المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية حسين العميدي الأولمبية في بيان ورد شفق نيوز، "تفاجئت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بخبر إعطاء ورقة الدعم المعلن لمرشح كويتي لرئاسة المجلس الأولمبي الاسيوي في دورته الجديدة وبغض النظر عن المرشح الثاني سواء أكان كويتياً او من أي بلد اسيوي اخر فان عطاء هذه ورقة الدعم هي من صلاحيات المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية العراقية حصراً ، ولا يمكن القيام بهذا العمل (التأييد) بشكل انفرادي من اي شخص كائناً من كان".

واضاف ان "إعطاء ورقة الدعم للمرشح من قبل رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية دون عرض هذا الموضوع على زملائه أعضاء المكتب التنفيذي يعتبر مصادرة صارخة لآراء أعضاء المكتب التنفيذي وبادرة خطيرة للانفراد بالعمل الأولمبي من اجل مصالح خاصة وشخصية ضيقة وبذلك ارفض رفضاً قاطعاً هذا التصرف المضر بالحركة الأولمبية الوطنية العراقية واناشد زملائه نواب وأعضاء المكتب التنفيذي ان يقولوا كلمتهم الصادقة للابتعاد عن هذا المنزلق الخطير".