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كبيان يعترض على عودة "عبدالاله": عليه جنحة مخلة بالشرف

Category: ريـاضة

Date: 2022-01-26T08:32:06+0000
كبيان يعترض على عودة "عبدالاله": عليه جنحة مخلة بالشرف

شفق نيوز/ قررت محكمة المنازعات الرياضية العراقية بقرار قضائي اعادة تسمية سرمد عبدالاله رئيساً للاتحاد العراقي للسباحة.

وقالت محكمة المنازعات الرياضية العراقية إن قرارها جاء بعد تشكيل اللجنة بتاريخ 24 من الشهر الحالي واطلعت على الاوليات بشان اقامة الانتخابات الاخيرة لاتحاد السباحة وفق قانون 16 / 1986، بتاريخ 14 تشرين الاول من عام 2018 وفاز بها الرئيس الحالي خالد كبيان وتم ابعاد الرئيس السابق سرمد عبد الاله.

وقد الغيت المحكمة بجلسته الاخيرة، الانتخابات التي فاز فيها كبيان بداعي ان وزير الشباب السابق احمد رياض ابلغ الاتحاد الدولي للسباحة، بان الانتخابات جرت وفق اجراءات عدتها المحكمة العراقية مشوهة وغير قانونية على حد رؤية محكمة المنازعات الرياضية.

وفي أول تعليق على القرار، قال رئيس الاتحاد الحالي خالد كبيان لوكالة شفق نيوز، انه سيميّز القرار وسيوضح للمحكمة ما حدث من خروقات التي قال إنها لا تسمح لسرمد عبد الاله أن يتبوأ أي منصب لوجود تهمة عليه بجنحة مخلة بالشرف".

واوضح ان "الاتحاد الدولي لا يرضى على هكذا قرار ولاسيما انه أشرف مباشرةً على انتخابات الاتحاد الاخيرة وصادق عليها وبارك لنا كمجلس ادارة لاتحاد السباحة العراقي".

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