كبيان: الاتحاد الدولي للسباحة أكد شرعية رئاستي

شفق نيوز/ افاد رئيس الاتحاد العراقي للسباحة خالد كبيان بانه تلقى، يوم الجمعة، رسالة من الاتحاد الدولي للسباحة يؤكد شرعية توليه منصبه.

وقال كبيان لوكالة شفق نيوز، إن "قرارات محكمة كاس نهائية وملزمة لجميع الاطراف حسب دستور (fina) وعلى جميع الاتحادات الاعضاء الالتزام بقرار كاس وهو رد الدعوة التي رفعها الرئيس السابق سرمد عبد الاله".

واضاف ان "الرسالة تؤكد على شرعيتنا كرئيس الاتحاد العراقي للسباحة وان هذا الاعتراف سيخيب مسعي الرئيس السابق كما خاب في محاولات سابقة".

وكان خالد كبيان صرح بأول تعليق لشفق نيوز على قرار محكمة المنازعات الرياضية العراقية بقرار قضائي اعادة تسمية سرمد عبدالاله رئيساً للاتحاد العراقي للسباحة.

اذ قال انه سيميّز القرار وسيوضح للمحكمة ما حدث من خروقات التي قال إنها لا تسمح لسرمد عبد الاله أن يتبوأ أي منصب لوجود تهمة عليه بجنحة مخلة بالشرف".

واوضح ان "الاتحاد الدولي لا يرضى على هكذا قرار ولاسيما انه أشرف مباشرةً على انتخابات الاتحاد الاخيرة وصادق عليها وبارك لنا كمجلس ادارة لاتحاد السباحة العراقي".