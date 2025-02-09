أكبر خسارة لـ"أسود بابل".. زاخو يُمطر شباك القاسم بسداسية ويتصدر دوري النجوم

شفق نيوز/ ‏تصدر فريق زاخو المرحلة الأولى بعد تحقيقه فوزاً كبيراً على ضيفه فريق القاسم، بأكبر حصيلة من الأهداف في مباراة واحدة، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة 19 من دوري نجوم العراق لكرة القدم.

و‏جرت المباراة عند الساعة السابعة والنصف مساءً على ملعب زاخو، وانتهت لصالح أصحاب الأرض والجمهور بنتيجة 6-2، وهي أكبر خسارة لنادي القاسم لغاية الآن في دوري النجوم، كما أن المباراة شهدت أكبر حصيلة من الأهداف.

و‏انتهى الشوط الأول بتقدم فريق بنتيجة كبيرة 5-1، وسجل الهدف الأول لزاخو اللاعب كوستافو هنريكي في الدقيقة 8، وسجل الهدف الثاني اللاعب باتريك في الدقيقة 9، وجاء الهدف الثالث عن طريق اللاعب أوتيشيتا أوغانا في الدقيقة 13، وأضاف أحمد ياسين الهدف الرابع في الدقيقة 28، وعاد كوستافو هنريكي ليسجل الهدف الخامس في الدقيقة 36، وقلص القاسم النتيجة بعد تسجيل الحارث حاتم هدفاً من ركلة جزاء في الدقيقة 26.

‏وفي الشوط الثاني أضاف كوستافو هنريكي هدفاً سادساً لزاخو في الدقيقة 62، وسجل القاسم هدفاً ثانياً من ركلة جزاء سجلها سيف رشيد في الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة انفرد زاخو بالصدارة في ختام المرحلة الأولى برصيد 38 نقطة، وتجمد رصيد القاسم عند النقطة 28 بالمركز السابع.