أكبر حدث رياضي منذ 4 عقود.. السوداني يصدر توجيهاً والشمري في سفوان لاستقبال ضيوف العراق

شفق نيوز / تستعد السلطات العراقية لافتتاح أكبر حدث رياضي، بعد غياب دام أكثر من أربع عقود، وبينما تتجه الأنظار إلى أقصى جنوب العراق حيث انطلاق بطولة كأس الخليج العربي بنسختها 25 في البصرة، وصل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، إلى منفذ سفوان الحدودي مع الكويت، رفقة وفد رفيع للاطلاع على استعدادات استقبال الضيوف الخليجية القادمة براً.

وجاء في بيان صادر عن وزارة الداخلية، ورد لوكالة شفق نيوز، أكد وصول الشمري إلى منفذ سفوان الحدودي، واطلاعه على الاستعدادات الجارية لاستقبال ضيوف العراق، ويرافقه عدد من وكلاء الوزارة والمديرين العموميين".

وأعلنت اللجنة التنظيمية لبطولة خليجي 25، في وقت سابق من اليوم، اتمام الاستعدادات الفنية واللوجستية كافة، لانطلاق البطولة، بعد إجراء بعض التعديلات على موعد افتتاح البطولة المقررة مساء غد الجمعة.

هذا وأشاد عدد من الإعلاميين الخليجيين بالاستعدادات الكبيرة التي استعرضتها محافظة البصرة لاحتضان خليجي 25.

من جانبه، قال الأمين العام لهيئة التنسيق بين المحافظات العراقية، أحمد الفتلاوي، إن "البصرة بذلت طيلة السنوات الماضية، جهوداً كبيرة استعداداً لهذا الحدث، ساعدتها في ذلك وزارة الشباب والرياضة، والاتحاد العراقي لكرة القدم".

وأضاف الفتلاوي، بحسب بيان ورد للوكالة، أن "رئيس الوزراء أشرف شخصياً وبشكل ميداني على حسن سير الاستعدادات، وأوعز بتشكيل فريق حكومي يمثل الوزارات ذات الصلة عبر قيادات مخولة فيها، تتواجد ميدانيا لتذليل الصعوبات وحل الاشكاليات، ولازال الموضوع قيد متابعته الشخصية".

وتابع: "في الأيام الأخيرة تناخى أبناء المحافظات العراقية الكريمة الأخرى، لدعم وإسناد إخوتهم في البصرة، عبر المساهمة بإرسال فرق العمل المختصة المعززة بالآليات التخصصية، حرصاً منهم على اظهار بصرتنا الحبيبة بأبهى صورة ومساهمة في إنجاح البطولة".

يذكر أن وزارة الشباب والرياضة العراقية، قد أوعزت بفتح ملاعبها في بغداد وكربلاء وواسط، أمام الجمهور الرياضي لمشاهدة المباريات عبر شاشاتها العملاقة مجاناً.