أكام هاشم على أعتاب الدوري البرتغالي من بوابة بنفيكا

شفق نيوز- بغداد

كشف موقع ترانسفير رادار البرتغالي، المتخصص في متابعة أخبار سوق انتقالات اللاعبين، أن نادي بنفيكا البرتغالي تقدم بعرض رسمي للتعاقد مع مدافع المنتخب العراقي أكام هاشم خلال فترة الانتقالات الحالية.

وبحسب الموقع، فإن اللاعب يعد حراً في الوقت الحالي، ما يسهل إجراءات انتقاله إلى النادي البرتغالي في حال موافقته على العرض، إذ لا يرتبط بأي عقد بعد نهاية تجربته الاخيرة مع نادي الزوراء.

وأشار التقرير إلى أن إدارة بنفيكا تنتظر الرد النهائي من أكام هاشم لحسم الصفقة، وسط اهتمام متزايد بخدمات المدافع العراقي.

وكان أكام هاشم قد لفت أنظار العديد من الكشافين من مختلف الأندية العالمية خلال مشاركاته الدولية، بعدما قدم مستويات مميزة وأظهر إمكانيات دفاعية عالية، الأمر الذي أسهم في زيادة اهتمام الأندية الأوروبية بالحصول على خدماته.

يشار إلى أن أكام غادر أربيل بداية الأسبوع الحالي متوجها إلى تركيا مع وكيل أعماله للاطلاع على العروض التي قدمت له من أندية أوروبية مختلفة.