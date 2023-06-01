كاكاو يكشف قائمة منتخب العراق لكرة الصالات لبطولة كأس العرب

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب العراقي لكرة الصالات، البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو، يوم الخميس، قائمة اللاعبين الذين سيشارك بهم في بطولة كأس العرب لكرة الصالات.

وتألفت القائمة من حسين احمد، ومحمد سامي، وزاهر مهدي، وحيدر كريم، ومرتضى كمال، ومصطفى احسان، وعارف سعد، وغيث جاسم، وفادي علاء، ورافد حميد، وحيدر مجيد، ووليد خالد، ومهند هادي، وحسين علي، بحسب بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم، ورد لوكالة شفق نيوز.

وستقام بطولة كأس العرب في المملكة العربية السعودية للفترة من السادس ولغاية 12 شهر حزيران/ يونيو الجاري.