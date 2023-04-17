كاكاو يقود منتخب العراق لكرة الصالات بدلاً عن الشريعة

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، يوم الاثنين، عن تسمية المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو لتدريب منتخب كرة الصالات خلفا للمدرب الايراني محمد ناظم الشريعة.

وقال عضو اتحاد الكرة والناطق الإعلامي أحمد عودة الموسوي لوكالة شفق نيوز، ان الاتحاد اتفق مع المدرب البرازيلي ريكاردو سوبرال كاكاو لقيادة المنتخب العراقي لكرة الصالات للمرحلة المقبلة خلفا للايراني محمد ناظم الشريعة الذي انتهت مدة عقده .

واضاف ان المدرب كاكاو يعد من بين المدربين البارزين في لعبة كرة الصالات على مستوى العالم وحقق انجازات عديدة مع الفرق التي قادها إذ حصل مع نادي نابولي الإيطالي على بطولة اندية اوربا، وأسس للكويت منتخبا متميزا كما حصل على مراكز متقدمة آسيويا وغيرها من الانجازات الاخرى .

واشار الى ان علاقات كاكاو واسعة عالمياً وهدفنا من التعاقد معه لتطوير اللعبة ودعم منتخباتنا وفرقنا ولاعبينا وايصال اللعبة الى القارية والعالمية، مبينا أن كاكاو الى جانب انه مدرب فإنه ايضاً محاضر دولي اسيوي ويحمل شهادات دولية عدة في تخصصه وهذا جانب مهم يسهم في تطوير مدربينا.

وكان منتخب كرة صالات العراق حصل على المركز الثاني في اختتام مشاركته ببطولة كأس العرب التي احتضنتها مدينة الدمام السعودية منتصف العام الماضي، وذلك إثر خسارته في المباراة النهائية أمام نظيره المغربي بثلاثة أهداف من دون مقابل.