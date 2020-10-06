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كافاني ينضم لمانشستر يونايتد

Category: ريـاضة

Date: 2020-10-06T04:36:42+0000
كافاني ينضم لمانشستر يونايتد

أعلن نادي مانشستر يونايتد، مساء اليوم الإثنين، تعاقده مع المهاجم المخضرم إيدنسون كافاني، قبل ساعة من نهاية سوق الانتقالات الصيفية.

وقال النادي، خلال بيان رسمي على موقعه الإلكتروني: "مانشستر يونايتد سعيد للإعلان عن التعاقد مع المهاجم إيدنسون كافاني، والمهاجم الأوروجوياني سينضم لمدة عام مع خيار التمديد لعام آخر".

كافاني الذي حصد الحذاء الذهبي في الدوري الفرنسي والدوري الإيطالي، سجل 341 هدفا منذ لعبه في أوروبا عام 2007، منها 35 هدفا في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وحقق المهاجم الأوروجوياني 6 ألقاب مع فريقه السابق باريس سان جيرمان، وسجل 200 هدف ليُصبح هداف النادي التاريخي، وعلى المستوى الدولي توج بلقب كوبا أمريكا عام 2011، وسجل 50 هدفا خلال 116 مباراة مع منتخب بلاده.

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