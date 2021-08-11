كاشفا عن "هدفه".. ميسي: أتطلع لمواجهة برشلونة وأنا أرتدي قميص سان جيرمان

شفق نيوز/ أكد النجم الارجنتيني ليونيل ميسي، يوم الأربعاء، أن هدفه رفع كأس جديد لدوري أبطال أوروبا مع نادي باريس سان جيرمان.

وقال ميسي في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي خلال تقديمه في العاصمة الفرنسية، "أتطلع لمواجهة فريق برشلونة وأنا أرتدي قميص نادي باريس سان جيرمان فهذه هي كرة القدم"، مضيفا "سأحتفظ بكل التقدير والحب لنادي برشلونة وجماهير النادي وهو فريق كبير يتمتع بتنافسية عالية".

وتابع، أن "التغيير صعب بعد 21 عاما قضيتها في برشلونة وأعيش الآن لحظات سعيدة بانضمامي لباريس سان جيرمان"، مؤكدا أنه "لديه رغبة كبيرة بتحقيق الألقاب والفوز مع نادي باريس سان جيرمان والاستمرار في التطور".

وقال، ميسي "كان هناك حزن ومعاناة وانقلب كل ذلك إلى فرح وسعادة مع انضمامي لنادي باريس سان جيرمان"، مشيرا إلى أن "نادي باريس سان جيرمان لديه طموح كبير وهو قريب من تحقيق الألقاب، ونتطلع للعمل جديا لتحقيق الألقاب ونحتاج إلى حظ قليل للفوز بدوري أبطال أوروبا".

وقال أيضا، "هدفي أن أرفع كأسا جديدا لدوري أبطال أوروبا مع نادي باريس سان جيرمان"، مضيفا، "لدي أصدقاء بين لاعبي باريس سان جيرمان وأنا أتابع مباريات الدوري الفرنسي".

وختم ميسي حديثه، "راكمت الكثير من الخبرات خلال مسيرتي الرياضية ولدي الطموحات نفسها وهي الاستمرار على خط الانتصارات".

من جانبه قال رئيس نادي باريس سان جيرمان ناصر الخليفي، "سعداء بانضمام ميسي لنادي باريس سان جيرمان ونتطلع لصنع مجد مشترك"، مضيفا "لن نخيب آمال جماهير نادي باريس سان جيرمان ونحن نصنع لحظة تاريخية والعمل الجدي يبدأ الآن".

وأوضح أن "الجميع يدرك هدفنا وهو الفوز بكل مباراة ولقب ونحن قريبون من تحقيقه، وهدفنا الفوز بدوري أبطال أوروبا ونركز أيضا على بطولة الدوري الفرنسي".

وبين الخليفي، "كان هناك رغبة من الطرفين لتحقيق صفقة انتقال ميسي والأمور جرت بشكل سريع، مضيفا "أتمنى ألا يطلب ميسي راتبا أعلى وحققنا خلال الأيام الثلاثة الماضية إيرادات كبيرة مع صفقة الانتقال، ونحترم قواعد اللعب النظيف وملتزمون باللوائح".