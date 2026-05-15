"كاس" تعيد حكيم شاكر لانتخابات اتحاد الكرة

أكد المحامي الرياضي أسامة عدنان، يوم الجمعة، أن محكمة كاس الدولية، أصدرت رسمياً قراراً بعودة مدرب المنتخب العراقي السابق والمرشح لاتحاد للكرة حاليا حكيم شاكر الذي دخل للانتخابات عن رابطة المدربين (مصوت ومرشح).

وقال عدنان، لوكالة شفق نيوز، إن قرار محكمة كاس ألغى قرار لجنة الاستئناف العراقي، وهذا يعني أن للمدرب حكيم شاكر حق العودة لترشيح نفسه لمنصب النائب الأول لرئيس اتحاد الكرة العراقي.

وكان حكيم شاكر، قد رفع شكوى في محكمة كاس بسبب إبعاده من قبل لجنة استئناف اتحاد الكرة العراقي من الانتخابات، بداعي عدم انطباق شروط الانتخابات عليه، مطالباً بإنصافه وإعادته للانتخابات.