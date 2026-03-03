"كاس" ترد استئناف فلاح حسن وتؤيد حل الهيئة الادارية للجنة الاولمبية العراقية

شفق نيوز- بغداد

أصدرت محكمة التحكيم الرياضي الدولية (كاس)، يوم الثلاثاء، قرارها بردّ الاستئناف المقدم من فلاح حسن ضد قرار اللجنة الأولمبية العراقية القاضي بحلّ الهيئة الإدارية التي كان يرأسها، وأيّدت المحكمة قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي العراقي.

يذكر أن ملف الدفاع عن اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية، تولّاه العراقي نزار أحمد، في حين مثّل فلاح حسن، محام إيطالي كندي في هذه القضية.

‏وكان رئيس الهيئة الإدارية السابق لنادي الزوراء فلاح حسن رفع قضية في محكمة كاس الدولية، اعتراضاً على حل إدارته التي كان يرأسها قبل انتخاب الإدارة الحالية برئاسة حيدر شنشول، بهدف الغاء قرار المحكمة الاتحادية العراقية بغية عودته الى منصبه رئيساً للنادي مجدداً.