كاس العرب اليوم.. قطر تواجه تونس وسوريا تصارع فلسطين على التأهل

شفق نيوز– الدوحة

تستضيف الدوحة، اليوم الأحد، مباراتي الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولى في بطولة كأس العرب 2025، حيث يلتقي المنتخب القطري نظيره التونسي عند الساعة الثامنة مساءً (بالتوقيت المحلي) في استاد البيت، بينما يصطدم المنتخب السوري بالمتصدر فلسطين في استاد المدينة التعليمية في نفس التوقيت.

ويخوض المنتخب القطري المباراة بعد خسارته في الجولة الأولى أمام فلسطين 0-1، وتعادله مع سوريا 1-1، ما يجعل مواجهة تونس حاسمة لضمان التأهل إلى ربع النهائي.

ويعاني المنتخب التونسي بدوره، بعد خسارته أمام سوريا وتعادله مع فلسطين 2-2، ما وضعه في المركز الثالث وجعل فرصه في التأهل صعبة، وبالتالي لا بديل عن الفوز لكلا الفريقين.

وفي المجموعة نفسها، يمتلك المنتخب السوري 4 نقاط بعد الفوز على تونس والتعادل مع قطر، ويحتل المركز الثاني، ويطمح للفوز على فلسطين لضمان بطاقة التأهل.

ويملك منتخب فلسطين الرصيد ذاته بعد الفوز على قطر والتعادل مع تونس، ويسعى لتحقيق تأهل تاريخي إلى ربع النهائي.

ويكفي التعادل لمنتخبي فلسطين وسوريا للتأهل معًا، في حين ستكون مباراة قطر وتونس مصيرية لتحديد هوية المتأهل الثالث أو ترتيب الفرق في المجموعة.

وتُنقل مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى عبر شبكة واسعة من القنوات العربية، حيث ستبث قناة beIN Sports HD مباراة قطر وتونس، بالإضافة إلى دبي الرياضية، الشارقة الرياضية، عمان الرياضية، الكويت الرياضية، وقنوات الكأس القطرية.