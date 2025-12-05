كاس العرب اليوم.. المغرب يواجه عُمان والسعودية في اختبار جزر القمر

شفق نيوز- الدوحة

تقام اليوم الجمعة، مباراتان ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الثانية في بطولة كأس العرب لكرة القدم فيفا قطر 2025.

وتجمع الأولى المنتخب المغربي مع نظيره العماني، وتقام المباراة على ملعب المدينة التعليمية عند الساعة 5:30 مساءً.

وكان المنتخب المغربي قد فاز في المباراة الأولى على جزر القمر بنتيجة 3-1 في الجولة الاولى وأمامه فرصة سانحة للتأهل إلى الدور المقبل .

في المقابل، يأمل المنتخب العماني في تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه في سباق التأهل، خاصة بعد خسارته أمام السعودية 2-1 في القمة الخليجية التي أقيمت الثلاثاء الماضي.

وفي المواجهة الثانية ضمن المنافسات ذاتها والمجموعة الثانية ايضاً يلتقي المنتخب السعودي مع منتخب جزر القمر، على ملعب البيت في الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة العربية .

وتقام المباراة على ملعب البيت المونديالي عند الساعة التاسعة والنصف مساءً.

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز بأي نتيجة من أجل التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب 2025 دون الانتظار حتى المواجهة الأخيرة أمام المغرب .

في المقابل، يأمل منتخب جزر القمر في تحقيق نتيجة ايجابية تبقيه في سباق التأهل ، خاصة بعد خسارته أمام المغرب 3-1 التي أقيمت الثلاثاء الماضي .

يشار إلى أن ترتيب المجموعة الثانية قبل الجولة الثانية، المغرب : 3 نقاط ، والسعودية : 3 نقاط ، وعُمان: بلا نقاط ، و جزر القمر : بلا نقاط .

وستكون قنوات البث المباشر لمباراة المغرب وعُمان في كأس العرب ، beIN Sports ، وقنوات الكأس القطرية ، والكويت الرياضية ، ودبي الرياضية ، وقناة الجزائرية الرياضية .