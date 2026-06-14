كاس العالم.. اليابان تنتزع تعادلاً قاتلاً من هولندا

شفق نيوز- أرلينغتون

خطف المنتخب الياباني تعادلاً قاتلاً من نظيره الهولندي بنتيجة 2-2، في مباراة مثيرة جمعتهما ضمن منافسات المجموعة السادسة في كأس العالم 2026.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي، قبل أن يشهد الشوط الثاني انفجاراً هجومياً، إذ افتتح القائد فيرجيل فان دايك التسجيل لهولندا في الدقيقة 51 بضربة رأس، لكن اليابان ردت سريعاً عبر كيتو ناكامورا في الدقيقة 57.

وعادت هولندا للتقدم مجدداً في الدقيقة 64 عن طريق كريسنسيو سومرفيل، الذي وضع المنتخب البرتقالي على أعتاب فوز مهم في بداية مشواره بالمونديال.

لكن المنتخب الياباني رفض الخروج خاسراً، ونجح في خطف هدف التعادل في اللحظات الأخيرة، ليخرج بنقطة ثمينة من مواجهة صعبة أمام أحد أبرز منتخبات أوروبا.

وبهذا التعادل، تقاسم المنتخبان نقاط المباراة في افتتاح مشوارهما ضمن المجموعة السادسة، التي تضم أيضاً السويد وتونس.