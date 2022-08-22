سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

كاسيميرو يودع ريال مدريد بالدموع

Category: ريـاضة

Date: 2022-08-22T10:39:10+0000
كاسيميرو يودع ريال مدريد بالدموع

شفق نيوز/ ودع النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو، ناديه ريال مدريد اليوم الإثنين، والدموع تذرف من عينها متأثرا برحيل عن الملكي في وجود 18 لقبا حصل عليها مع المرينغي.

وقال كاسيميرو في المؤتمر الصحفي لوداعه في ريال مدريد: "عندما غادرت ساو باولو كانت رغبتي واضحة باللعب في ريال مدريد لقد وصلت من فريق الكاستيا وكان ذلك حلماً كبيراً لأنني تعلمت قيم هذا النادي، عندما جئت أنا وزوجتي لهنا لم يكن يعرفنا أحد، رحلنا لبلد جديد، وهنا صنعنا حياتنا وعائلتنا.

وتابع كاسيميرو:"متشوّق للتطور في نادٍ كبير مثل مانشستر يونايتد، في يوم من الأيام أنا متأكد من أنني سأعود إلى هنا لإعادة الحب الذي قدموه لي هنا، ما تعلمته هنا سيساعدني في المستقبل".

من جهته قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد : "كاسيميرو أنت أسطورة في هذا النادي لم أتوقع أن هذا اليوم يمكن أن يأتي، لم افكر مطلقا في قدوم يوم كهذا، اليوم هو يوم لتكريم أحد قادتنا العظماء في الفوز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات في 8 سنوات.

related

ريال مدريد يحدد بديلا مفاجئا لكاسيميرو

Date: 2022-08-18 14:59:56
ريال مدريد يحدد بديلا مفاجئا لكاسيميرو

ريال مدريد بطلا للسوبر الإسباني على حساب بلباو

Date: 2022-01-16 20:38:40
ريال مدريد بطلا للسوبر الإسباني على حساب بلباو

ريال مدريد يهدد صفقة دفاعية لبرشلونة

Date: 2019-05-29 20:57:24
ريال مدريد يهدد صفقة دفاعية لبرشلونة

تعرّف على الأموال التي سيجنيها ريال مدريد بعد الحصول على الليغا

Date: 2022-05-01 07:20:19
تعرّف على الأموال التي سيجنيها ريال مدريد بعد الحصول على الليغا

فالفيردي يطعن برشلونة: تدريب بلباو أفضل شيء قمت به والريال مرشح لحصد الليغا

Date: 2020-02-13 17:14:27
فالفيردي يطعن برشلونة: تدريب بلباو أفضل شيء قمت به والريال مرشح لحصد الليغا

زيدان مدرب ريال مدريد يقع في شرك كورونا

Date: 2021-01-22 14:12:46
زيدان مدرب ريال مدريد يقع في شرك كورونا

رسالة من غرفة ملابس ريال مدريد لنيمار

Date: 2019-08-11 15:16:23
رسالة من غرفة ملابس ريال مدريد لنيمار

غضب لدى جماهير ريال مدريد بسبب "قنابل زيدان" الزائفة

Date: 2019-09-03 07:46:31
غضب لدى جماهير ريال مدريد بسبب "قنابل زيدان" الزائفة