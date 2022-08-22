كاسيميرو يودع ريال مدريد بالدموع

شفق نيوز/ ودع النجم البرازيلي كارلوس كاسيميرو، ناديه ريال مدريد اليوم الإثنين، والدموع تذرف من عينها متأثرا برحيل عن الملكي في وجود 18 لقبا حصل عليها مع المرينغي.

وقال كاسيميرو في المؤتمر الصحفي لوداعه في ريال مدريد: "عندما غادرت ساو باولو كانت رغبتي واضحة باللعب في ريال مدريد لقد وصلت من فريق الكاستيا وكان ذلك حلماً كبيراً لأنني تعلمت قيم هذا النادي، عندما جئت أنا وزوجتي لهنا لم يكن يعرفنا أحد، رحلنا لبلد جديد، وهنا صنعنا حياتنا وعائلتنا.

وتابع كاسيميرو:"متشوّق للتطور في نادٍ كبير مثل مانشستر يونايتد، في يوم من الأيام أنا متأكد من أنني سأعود إلى هنا لإعادة الحب الذي قدموه لي هنا، ما تعلمته هنا سيساعدني في المستقبل".

من جهته قال فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد : "كاسيميرو أنت أسطورة في هذا النادي لم أتوقع أن هذا اليوم يمكن أن يأتي، لم افكر مطلقا في قدوم يوم كهذا، اليوم هو يوم لتكريم أحد قادتنا العظماء في الفوز بدوري أبطال أوروبا خمس مرات في 8 سنوات.