كاساس يؤكد جاهزية المنتخب العراقي لمواجهة إندونيسيا

شفق نيوز/ أكد مدرب المنتخب العراقي لكرة القدم، الإسباني خيسوس كاساس، يوم الأربعاء، جاهزية اللاعبين لمواجهة المنتخب الإندونيسي، مشيراً إلى أن المنتخبين يمتازان بالعديد من الصفات أبرزها امتلاكهما لاعبين محترفين في أوروبا.

وقال كاساس خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العراق وإندونيسيا ضمن التصفيات المزدوجة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، الذي عقده في فندق "مناوي باشا" وسط مدينة البصرة، إن "كلا المنتخبين يمتازان بمواصفات متشابهة، أبرزها امتلاكهما لاعبين محترفين في أوروبا، إضافة إلى تصاعد أداء المنافس في الآونة الأخيرة وتحقيق نتائج جيدة".

وعن الإصابات والغيابات التي عانى منها المنتخب العراقي في الأيام القليلة الماضية، أشار كاساس إلى أن "كل مدرب لا يرغب في أن تكون هناك إصابات داخل فريقه، ونتمنى أن يتشافى الجميع في القريب العاجل، لكننا وضعنا ذلك في حساباتنا بوقت مبكرٍ، وعلى هذا الأساس تمت دعوة 25 لاعباً لمواجهة أي أمر طارئ كالذي حدث مع إصابات لاعبينا، ونشعر أننا جاهزون للمواجهة، وأن تكون بدايةً موفقة لنا".

وعن تحقيق الفوز في المباراة، أجاب كاساس "لا أعد أحداً بشيء لأن الأمر لا يتوقف عليّ وحدي، هناك مقومات أخرى تساعدنا جميعاً كي نكون مؤثرين في تحقيق النتائج الايجابية. أعدكم بالعمل الجاد، ومن يشاهد عملنا يرى أنه حتى الفريق الفني يعمل لغاية منتصف الليل من أجل أن نصل إلى تحقيق أهدافنا، وأن تكون النتائج إيجابية".

وبشأن الأحوال الجوية وتكرار مشهد تساقط الأمطار التي ابتدأت بساعات مبكرة من صباح اليوم في البصرة، ومدى تأثيرها على الأسلوب المتبع للمدرب كاساس، قال "أتمنى أن لا تكون الأمطار غزيرةً كالتي تساقطت في مباراة السعودية في كأس الخليج، لأنها ستكون مؤثرةً فنياً، لكننا نتوقع أن نعتمد أسلوبنا المخطط له لمواجهة إندونيسيا".

وبخصوص تغيير مركز اللاعب علي عدنان من طرف الدفاع اليسار إلى محور قلب الدفاع، أوضح "أنه أمر طبيعي، بعض اللاعبين يتوجهون إلى تغيير مراكزهم الأصلية لعدة عوامل، وتحديداً في منطقة الدفاع، عندما يشعرون بذلك حيث يمتاز علي عدنان حالياً بمواصفات تؤهله للعب في قلب الدفاع بينما على طرف اليسار سيكون بحاجة إلى أن يكون أكثر سرعةً، وهناك تجارب كثيرة، أبرزها للإيطالي مالديني".