كاساس يُبعد 5 لاعبين من تشكيلة المنتخب العراقي

شفق نيوز/ كشف عضو الاتحاد العراقي لكرة القدم، مشرف المنتخب أحمد الموسوي، يوم الأحد، عن اسبتعاد خمسة لاعبين من قائمة المنتخب بقرار من المدرب خيسوس كاساس.

وأوضح الموسوي، لوكالة شفق نيوز، أن كاساس أبعد حسن عبد الكريم، محمد قاسم، باشانغ عبد الله، اكام هاشم، هيران أحمد.

وأضاف أن "الإبعاد لم يكن نهائياً وإنما لمباراتي عمان والكويت ضمن تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم يومي 5 و10 من الشهر الجاري".

وأكد أن كاساس يرى الإبعاد حسب قناعته الفنية التي تخدم المنتخب للمباراتين المقبلتين، لافتاً إلى أن كاساس مقتنع بكل اللاعبين الذين دعاهم ويرى الدعوة وفق قناعته التامة.

وكان كاساس قد أعلن عن قائمة مباراتي عُمان والكويت والتي تألفت من 26 لاعباً هم كل من: جلال حسن، علي كاظم، حسين حسن، أيمن حسين، إبراهيم بايش، أسامة رشيد، يوسف أمين، أحمد مكنزي، صفاء هادي، أمير العماري، مصطفى سعدون، حسين علي، زيدان إقبال، أحمد يحيى، ميرخاس دوسكي، محمد الطائي، علي الحمادي، مهند علي، مناف يونس، سعد ناطق، زيد تحسين، دانيلو السعد، ريبين سولاقا، لؤي العاني، أمجد عطوان، علي جاسم.