كاساس يوعز بعودة المحترفين والمحليين لانديتهم.. لا موعد لتجمع الجولة الخامسة

‏شفق نيوز/ أوعز مدرب المنتخب العراقي خيسوس كاساس، يوم الخميس، بالعودة إلى أنديتهم التي يعيشون فيها بعد خوض مباراة العراق وكوريا الجنوبية على أمل استدعائهم للتجمع المقبل في الايام المقبلة استعداداً للقاء الأردن منتصف تشرين الثاني المقبل.

وقال المنسق الإعلامي للمنتخب العراقي محمد عماد لوكالة شفق نيوز، إن "مدرب المنتخب العراقي كاساس ‏لم يحدد بعد موعد تجمع المنتخب للقاء الأردن في الجولة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، وأنه سيحدد الموعد بوقت يتناسب مع موعد اللقاء المرتقب أمام الأردن".

‏وأضاف أنه "منح اللاعبين المحترفين والمحليين راحة للعودة إلى أنديتهم على امل استدعائهم في وقت قريب هو يراه مناسباً بغية التجمع والتهيئة للمباراة الخامسة في التصفيات الاسيوية".

وسيواجه المنتخب العراقي نظيره الأردني على ملعب البصرة الدولي في الـ14 من شهر تشرين الثاني المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات.

وكان المنتخب العراقي لكرة القدم تلقى خسارته الأولى امام نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 3- 2 ضمن منافسات الجولة الرابعة للمجموعة الثانية من تصفيات القارة الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 ، ليحل بالمركز الثالث بعد كوريا الجنوبية المتصدر بعشر نقاط والأردن الذي قفز للمركز الثاني بسبع نقاط وهو نفس رصيد المنتخب العراقي الذي تراجع للمركز الثالث لكن بفارق الاهداف.