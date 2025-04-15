كاساس يودع الجماهير العراقية ويصوب على مسؤولين في الاتحاد

شفق نيوز/ أعلن الإسباني خيسوس كاساس نهاية رحلته مع المنتخب العراقي، بعد مشوار استمر منذ نوفمبر 2022.

وأكد كاساس أن مشروعه مع المنتخب "كان يسير بخطى ثابتة، وأن الفريق كان يمتلك فرصة حقيقية لتحقيق الحلم، خاصة مع تبقي مباراتين في التصفيات، ووجود مرحلتين إقصائيتين يمكن من خلالهما الوصول إلى المونديال".

لكنه أشار إلى أن القرار بإنهاء المشروع جاء من خارج الطاقم الفني، قائلاً: “للأسف، لسنا نحن من يتخذ القرارات”.

وتحدث كاساس عن أبرز اللحظات التي عاشها مع “أسود الرافدين”، أبرزها التتويج بلقب خليجي 25 في البصرة، الذي وصفه بلحظة لا تُنسى مع جمهور عظيم. كما عبر عن فخره بالانتصار على اليابان في كأس آسيا، وتحقيق العلامة الكاملة في الدور الأول من التصفيات المونديالية، ما منح العراق مكانة متقدمة في تصنيف الفيفا.

لكن كاساس لم يُخفِ خيبة أمله من تصرفات بعض مسؤولي الاتحاد العراقي لكرة القدم، متحدثًا عن سوء نية وعدم وفاء بالتزامات تعاقدية، إضافة إلى ضغوط غير مقبولة قال إنها أضرت بسمعة الكرة العراقية على المستوى الدولي. ووجه نداءً مباشرًا إلى أصحاب القرار لاتخاذ خطوات تمنع تكرار هذه الممارسات.

في ختام رسالته، عبّر كاساس عن امتنانه الكبير للجمهور العراقي، قائلاً: “هذا الـ’حبيبي’ لا يستطيع إلا أن يشكر الشعب العراقي على الحب الكبير”، مؤكدًا أنه سيحتفظ بالحب والتقدير في قلبه مدى الحياة.

وقرر الاتحاد العراقي لكرة القدم، إقالة مدرب المنتخب الأول خيسوس كاساس، بشكل رسمي، وتشكيل لجنة مالية خاصة بإنهاء عقده، وذلك بعد خسارة المنتخب العراقي أمام فلسطين 1-2 في الجولة الثامنة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم.