كاساس يكشف قائمة معسكر الدوحة استعداداً لمواجهة عمان

شفق نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الوطني العراقي خيسوس كاساس، عن قائمة اللاعبين المستدعاة لمعسكر الدوحة، والتي تضم 21 لاعباً.

ومن المؤمل أن يغادر وفد المنتخب الوطني العاصمة بغداد متجهاً إلى الدوحة في 25 من الشهر الحالي، قبل العودة إلى البصرة مطلع الشهر المقبل للتحضير لمواجهة منتخب عمان في 5 أيلول المقبل.

وتشمل قائمة معسكر الدوحة: جلال حسن، حسين حسن، علي كاظم، أگام هاشم، ريبين سولاقا، مصطفى سعدون، صفاء هادي، أمجد عطوان، حسن عبد الكريم، لؤي العاني، أحمد يحيى، مناف يونس، أحمد مكنزي، باشانغ عبدالله، سعد ناطق، زيد تحسين، أسامة رشيد، محمد الطائي، محمد قاسم ماجد، هيران أحمد، ومهند علي.

وأوضح كاساس أن هذه القائمة ليست نهائية، حيث سيتم اختيار مجموعة من اللاعبين منها قبل إضافتهم إلى القائمة النهائية لمواجهتي عمان والكويت ضمن تصفيات كأس العالم 2026. وأشار إلى أن انتهاء مباريات الدوري الشهر الماضي ترك معظم اللاعبين في راحة سلبية، وأنه بحاجة لمشاهدتهم في الوقت الحالي لضمان إعدادهم بشكل جيد قبل المباراة القادمة.