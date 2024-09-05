كاساس يكشف عن تشكيلة منتخب العراق امام عُمان

شفق نيوز/ كشف مدرب المنتخب العراقي الاسباني خيسوس كاساس عن تشكيلة المنتخب العراقي لكرة القدم في لقائه اليوم الخميس أمام ضيفه العماني في المباراة التي يحتضنها ملعب البصرة الدولي ضمن الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

وتألفت التشكيلة من جلال حسن لحراسة المرمى، ولخط الدفاع زيد تحسين وريبين سولاقا وميرخاس دوسكي وحسين علي ولخط الوسط امير العماري واسامة رشيد ويوسف الامين وابراهيم بايش وعلي جاسم ولخط الهجوم أيمن حسين.